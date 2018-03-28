В 2017 году в Ляонине на северо-востоке Китая выпало наименьшее количество кислотных дождей

Шэньян , 28 марта / Синьхуа / — В 2017 году в провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай / выпало рекордно низкое за последние годы количество кислотных дождей, что стало возможным благодаря сокращению использования угля и выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщила в среду провинциальная метеорологическая служба.

Доля кислотных дождей в Ляонине в прошлом году составила 3,82 проц., серьезных кислотных дождей зафиксировано не было. При этом средний уровень кислотности осадков составил 6,18 и стал наилучшим за последнее десятилетие.

Любая форма осадков с кислотностью ниже 5,6 называется кислотным дождем, а ниже 4,5 — серьезным кислотным дождем. Кислотный дождь состоит из капель воды, необычайно кислых из-за загрязнения атмосферы, в большинстве случаев, чрезмерным количеством серы и азота от выбросов автомобилей и промышленного производства.

Уменьшение кислотных осадков стало результатом усилий Ляонина по улучшению экологической среды. В последние годы провинция стремится к замене канов — китайских кирпичных каминов для отопления, работающих на угле, экологически чистыми отопительными установками. Кроме того, местные власти активно продвигают применение автомобилей, работающих на экологически чистых энергоносителях, в системе общественного транспорта.

В 2018 году Ляонин планирует ликвидировать более 2500 угольных котлов, сократить количество серьезно загрязняющих транспортных средств и установить ограничение выбросов в некоторых районах, чтобы в дальнейшем сократить кислотные осадки. -0-