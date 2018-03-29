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В СВАО организовали подготовку к весенним паводкам
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В СВАО организовали подготовку к весенним паводкам 

Управа района Бабушкинский 54 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Готовность служб округа к весеннему паводку обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем в префектуре Северо-Восточного округа столицы. На мероприятии были заслушаны доклады, подготовленные Управлением по СВАО ГУ МЧС России по Москве, ГУП «Мосводосток», а также отчеты глав управ.
Исполняющий обязанности начальника Управления МЧС по СВАО полковник Мерген Мальтинов сделал доклад о сложившейся ситуации. Он отметил, что за зиму выпало большое количество осадков.
— Буквально через две недели начнется интенсивное таяние снега, — отметил специалист. — На территории округа 26 мест, где возможно образование зон незначительного подтопления.
Мальтинов подчеркнул, что социально значимые объекты и жилые дома находятся вне этих зон.
О подготовке к пропуску талых вод отчитались сотрудники аварийных служб «Мосводостока». Завершается ремонт и расчистка от снега и наледи гидросооружений. Также для предотвращения заторов и разлития воды рабочие углубляют русло Яузы около Глебовского моста. Также ведется очистка других рек округа от мусора и упавших деревьев.
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