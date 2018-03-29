Столичные метеоусловия в среду будут способствовать рассеиванию выбросов в воздухе

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере Москвы в четверг днем. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении. В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, добавили в департаменте. Автоматические станции мониторинга качества воздуха «Мосэкомониторинга» зафиксировали утром 29 марта появление сероводорода в атмосфере столицы: в отдельных районах города был превышен порог запаха, однако безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , превышен не был.