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Столичные метеоусловия в среду будут способствовать рассеиванию выбросов в воздухе
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Столичные метеоусловия в среду будут способствовать рассеиванию выбросов в воздухе 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере Москвы в четверг днем. Об этом сообщается в четверг на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере", — говорится в сообщении. В ночные и утренние часы отмечалось ухудшение условий рассеивания выбросов, добавили в департаменте.
Автоматические станции мониторинга качества воздуха «Мосэкомониторинга» зафиксировали утром 29 марта появление сероводорода в атмосфере столицы: в отдельных районах города был превышен порог запаха, однако безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, превышен не был.
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