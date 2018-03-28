Половодье на Ставрополье в 2018 году может превысить средние значения

СТАВРОПОЛЬ , 28 марта. / ТАСС /. Количество осадков на Ставрополье зимой 2018 года вдвое превысило норму, в марте местами по региону выпало до пяти норм осадков. Половодье в регионе может пройти с превышением средних значений, сообщила в среду на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник регионального Гидрометцентра Нелли Кравченко.

"В результате сложившихся к концу марта гидрометеорологических условий можно ожидать, что половодье в 2018 году на большинстве рек края будет преимущественно выше среднемноголетних значений", — сказала она.

Накопление влаги в почве началось еще зимой. «С учетом того, что в зимний период выпадало осадков в 1,5 — 2 раза больше нормы ежемесячно, впитываемость влаги в почве в настоящее время ограничена, в связи с этим большая часть дождевого стока попадает в реки», — сказала Кравченко.

Значительный запас влаги сохраняется и в горах, где таяние снега уже начинается. «По результатам маршрутных снегомерных съемок, проведенных в горах Карачаево— Черкесской республики … на высоте от 1650 до 2600 метров запасы воды в снеге составляют от 114% до 255% от нормы. В прошлом году они составляли 35-90%. Интенсивное таяние снега уже начинается, в активную фазу перейдет, по прогнозам, в середине апреля, при повышении температурного режима», — отметила главный метеоролог края.

В некоторых районах Ставрополья в марте выпавшие осадки в пять раз превысили норму. В ближайшие два дня в регионе ожидаются дожди, метеорологи увеличили частоту замеров уровней на основных гидрологических постах. «Поднялись грунтовые воды в Минераловодском, Кочубеевском, Андроповском и Петровском районе, потому что поступают заявки от сельхозоизводителей о том, что наблюдаются уже частичные подтопления всходов на полях», — сказала Кравченко.