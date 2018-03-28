Толщина льда снижается на реках Нижегородской области

По состоянию на 28 марта толщина льда на водоемах Нижегородской области такова:

— на Оке, в районе Стрелки — 3 см, на Гребневском канале, в районе метромоста — 4 см; на Волге, в районе железнодорожного моста — 4 см. По-прежнему толстый лёд на Волге в районе переправы на Бор — 20 см и в районе Гребного канала — 28 см.

— толщина льда на реках области практически везде составляет от 25 до 42 см, за исключением льда на Волге в районе 13 шлюза — здесь от 10 до 20 см.

Отмечается, что безопасным является лед толщиной не менее 15 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно.

В устьях, притоках и на середине реки лед слабее, не прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков и в местах произрастания растительности.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.