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Толщина льда снижается на реках Нижегородской области
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Толщина льда снижается на реках Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Инспекторы ГИМС ежедневно осуществляют замеры толщины льда на водоемах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС РФ.
По состоянию на 28 марта толщина льда на водоемах Нижегородской области такова:
— на Оке, в районе Стрелки — 3 см, на Гребневском канале, в районе метромоста — 4 см; на Волге, в районе железнодорожного моста — 4 см. По-прежнему толстый лёд на Волге в районе переправы на Бор — 20 см и в районе Гребного канала — 28 см.
— толщина льда на реках области практически везде составляет от 25 до 42 см, за исключением льда на Волге в районе 13 шлюза — здесь от 10 до 20 см.
Отмечается, что безопасным является лед толщиной не менее 15 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно.
В устьях, притоках и на середине реки лед слабее, не прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков и в местах произрастания растительности.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
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