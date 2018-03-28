На Северный Китай обрушилась песчаная буря

Пекин, 28 марта / Синьхуа / — С 26 по 28 марта северные районы Китая оказались во власти песчаной бури, которая обрушилась на север страны уже в четвертый раз в этом году. Об этом сообщили в среду в Китайском метеорологическом управлении.

По итогам мониторинга Центральной метеорологической станции, в этот раз буря распространилась на значительную территорию страны общей площадью 1,5 млн кв. км, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный район Внутренняя Монголия , провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и города Пекин и Тяньцзинь

Как показывают данные Министерства экологической среды КНР, 28 марта ранним утром в городах на севере региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в том числе Чжанцзякоу, Таншань и Пекин, индекс качества воздуха /AQI/ достиг 500, что означает особо серьезное загрязнение воздуха.

Под влиянием циклона песчаная буря начнет ослабевать с ночи 28 марта. В частности, в Пекине из-за неблагоприятных атмосферных условий пыль сохранится в воздухе до 29 марта.

С начала текущего года на севере Китая уже четыре раза возникала песчаная буря, что чуть ниже среднего показателя за последние 10 лет /4,4 раза/ и равно прошлогоднему уровню.

По анализу синоптиков, возникновению песчаной бури способствовали такие метеоусловия, как недостаточное количество осадков и относительно высокая температура воздуха. -0-