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На Северный Китай обрушилась песчаная буря
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На Северный Китай обрушилась песчаная буря 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — С 26 по 28 марта северные районы Китая оказались во власти песчаной бури, которая обрушилась на север страны уже в четвертый раз в этом году. Об этом сообщили в среду в Китайском метеорологическом управлении.
По итогам мониторинга Центральной метеорологической станции, в этот раз буря распространилась на значительную территорию страны общей площадью 1,5 млн кв. км, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и города Пекин и Тяньцзинь.
Как показывают данные Министерства экологической среды КНР, 28 марта ранним утром в городах на севере региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, в том числе Чжанцзякоу, Таншань и Пекин, индекс качества воздуха /AQI/ достиг 500, что означает особо серьезное загрязнение воздуха.
Под влиянием циклона песчаная буря начнет ослабевать с ночи 28 марта. В частности, в Пекине из-за неблагоприятных атмосферных условий пыль сохранится в воздухе до 29 марта.
С начала текущего года на севере Китая уже четыре раза возникала песчаная буря, что чуть ниже среднего показателя за последние 10 лет /4,4 раза/ и равно прошлогоднему уровню.
По анализу синоптиков, возникновению песчаной бури способствовали такие метеоусловия, как недостаточное количество осадков и относительно высокая температура воздуха. -0-
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Сянган в этом году окажется под властью нескольких тайфунов - специалист Сильное загрязнение воздуха ожидается в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй Весеннее настроение
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