«Ничего катастрофического». Насколько аномальна нынешняя весна?

Белгородцы справедливо возмущаются тем, что весна никак не приходит в наши края. Но такие аномалии происходят по всему миру. Например, 21 марта в Нью-Йорке выпало до 40 сантиметров снега, из-за чего в городе были закрыты школы и другие учебные учреждения, а также запрещено движение коммерческого транспорта. О причинах климатических аномалий рассказывает доцент кафедры географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности Белгородского государственного университета Ольга Крымская.

Предсказуемая аномалия

Ольга Крымская: Фактически изменения стали фиксироваться ещё в 70-е годы прошлого века. Глобальное потепление наиболее чётко проявлялось в умеренных и высоких широтах, в том числе и на территории Белгородской области.

— И в чём причины наблюдаемых изменений?

— По мнению многих учёных, многовековые колебания климата определяются сложным взаимодействием геологических и астрономических факторов, которые зависят от геокосмических связей, в частности, от движения планет Солнечной системы, Луны, Солнца. На климат оказывают воздействие и относительные смещения ядра Земли, которые имеют циклический характер. Из-за циклических воздействий на систему ядро-мантия внешних небесных тел, формирование потоков тепла и разогретого вещества также будет иметь периодический характер.

С изменениями планетного климата связано и возникновение циклов оледенений на Земле. При дрейфе ядра к северу и его колебаниях с нарастающей амплитудой, например, как в современную эпоху, подача тепла в верхние слои мантии будет нарастать. Геодинамический механизм указывает, что наблюдается вековой тренд в глобальных климатических характеристиках Земли, как в её северном, так и в южном полушариях.

— Это масштабы планеты — а если судить только в масштабах нашей страны и Белгородской области?

— В первую очередь потепление проявилось в росте температур холодного периода — с декабря по март, поэтому это явление и получило название «потепление по зимнему типу». Средняя годовая температура воздуха за последние 30 лет в Белгородской области увеличилась более чем на градус, а средняя январская температура выросла примерно на 3 градуса. При этом в середине ХХ столетия — в 40-е годы — зимняя температура была самой низкой — на 2-2,5 градуса ниже нормы. В начале XXI века наметилась тенденция роста летних температур, в основном июля, что, наряду с увеличением повторяемости холодных зим, приводит к увеличению годовой амплитуды температуры воздуха. Весной и осенью значительных аномалий температуры воздуха не зафиксировано. Однако весна стала относительно более «тёплой» по сравнению с осенним периодом.

Весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше нуля градусов. В период с 1901 по 1930 год весна в Белгородской области начиналась фактически 29 марта. За последние десять лет даты начала весеннего периода испытывали значительные колебания — так, в 2014 году весна наступила 10 февраля, а в 2013 году — 31 марта. Так что ничего катастрофического нынешней весной не наблюдается.

Дело в том, что раннее начало весны не гарантирует устойчивого наступления тепла. Начало дачного сезона обычно связывают с датой перехода среднесуточной температуры воздуха через плюс 10 градусов, когда начинают расти теплолюбивые культуры. Эта дата более устойчива, чем начало весны — в том же 2013 году она пришлась на 14 апреля, а в 2014-м — на 15 апреля.

Раньше самым продолжительным временем года в Белгородской области была зима, а потом, с середины 70-х годов, её продолжительность уменьшилась за счёт увеличения длительности весны и осени — так проявилось у нас глобальное потепление. Вспомните, как начиналась нынешняя зима — весь декабрь снега не было, Новый год и Рождество мы встретили без устойчивого снежного покрова.

Зима навёрстывает

— А теперь зима навёрстывает упущенное?

— Можно сказать, что зима навёрстывает. Отсутствие снега в декабре с лихвой компенсировал март, в котором выпала двойная норма осадков. Это временное смещение сезонов не является чем-то аномальным. Такое же позднее завершение зимы бывало и в прежние годы. В этом году приход весны ожидается в конце марта.

Отклонения температурного режима от нормы связывают с изменениями в атмосферной циркуляции. Относительно мягкие зимы с оттепелями в 80-е годы прошлого века определяло преобладание зонального переноса атлантических воздушных масс на Русскую равнину. Блокирование этого переноса устойчивыми антициклонами, усилившееся в последнее десятилетие, приводит к ситуациям, когда устанавливается меридиональный перенос, определяющий жаркую и сухую погоду летом — вспомните чрезмерно жаркое лето 2010 года. Именно с нарушением зонального переноса связаны погодные аномалии.

— Почему происходят изменения в атмосферной циркуляции?

— Есть множество гипотез, но однозначного ответа на этот вопрос не существует. Климат формируется при взаимодействии многих факторов. В истории нашей планеты циклы оледенения и потепления неоднократно сменяли друг друга. Сложно предсказать, каким будет климат через 100 лет. Сейчас идёт дискуссия между двумя группами учёных. Одни говорят, что глобальное потепление будет доминировать, а другие с этим не согласны. Они утверждают, что в течение ближайших 50 лет будут холодные зимы, затем процессы потепления снова возобладают.

— Как можно оценить влияние изменений климата на природу и хозяйственную деятельность в нашем регионе?

— У нас умеренно континентальный климат с относительно холодной зимой и тёплым летом. Приблизительно две трети осадков выпадают в тёплое время года, в основном в виде ливней. Современные изменения привели к тому, что рост температуры воздуха летом не компенсируется соответствующим ростом осадков, что делает вероятным возникновение засушливых явлений, которые влияют на урожайность сельскохозяйственных культур и водообеспечение, что для нашего региона является весьма критичным.