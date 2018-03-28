В Пензе спецтехника добралась до дорог в частном секторе

Пензе в связи с очередными осадками в виде снега в центральной части города на дороги выехала специализированная техника, также продолжаются работы по вывозу снега, очистке крыш от сосулек.

Так, по данным пресс-службы мэрии, 28 марта на территории Ленинского района спецтехника выехала на автодороги в частном секторе улиц и проездов Громова, перекресток улицы Тимирязева, 5-6 Средний проезды, Солдатская, 2-ой Солдатский проезд, Средняя, Замойского.

«Организациями различных форм собственности, управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК организованы и проведены работы по прочистке от снега внутриквартальных дорог и тротуаров, санитарной очистке прилегающих территорий от мусора, очистке фасадов домов от несанкционированных информационных объявлений», — сообщает пресс-служба горадминситрации.

Специалисты МУП «Пензадормост» в течение дня вывозили снег с улиц Советская, Кирова, 8 Марта, с развязки по улице Карпинского, вручную чистили подземные пешеходные переходы от снега и льда на проспекте Победы.

Рабочие МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» убирали снег на площадях имени В. И. Ленина, Маршала Жукова и улице Московской.