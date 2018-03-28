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Сильный ветер сносит скамейки и крыши домов в Хабаровске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сильный ветер сносит скамейки и крыши домов в Хабаровске 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Главный региональный
28 марта в Хабаровске поднялся сильный ветер, который срывает баннеры и крыши жилых домов, а также мешает людям передвигаться по городу, сбивая их с ног. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.
Сильнейшие порывы ветра не стали для многих жителей Хабаровска неожиданностью, так как МЧС заблаговременно предупреждало население о метеообстановке через СМИ и массовую
СМС-рассылку
Пресс-служба
ведомства сообщала о том, что  из-за  циклона на территории всего региона в отдельных частях могут произойти перебои со светом, теплом и сотовой связью. По их данным, больше всего пострадать от погоды рискуют жители Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Амурского, Нанайского, Комсомольского, Солнечного районов, а также районов имени Лазо и имени Полины Осипенко.
В среду утром ветер в отдельных кварталах краевого центра усилился настолько, что сбивал прохожих с ног. В настоящий момент
из-за  ветра на площади Ленина упали скамейки, а на улице Карла Маркса с ограждения вокруг детского парка имени Гайдара слетел рекламный баннер. Еще один баннер упал на пересечении улиц Джамбула и Советской.
В социальных сетях пользователи рассказали о том, что  из-за  ветра упала незакрепленная металлическая детская горка, а один из домов жилого комплекса «Твердохлебово» рискует остаться без крыши, так как порывы повредили часть конструкции.
Сотрудница
пресс-службы
главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова заявила, что на данный момент в службу спасения не поступало никакой информации о происшествиях.
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