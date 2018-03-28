Сильный ветер сносит скамейки и крыши домов в Хабаровске

28 марта в Хабаровске поднялся сильный ветер, который срывает баннеры и крыши жилых домов, а также мешает людям передвигаться по городу, сбивая их с ног. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.

Сильнейшие порывы ветра не стали для многих жителей Хабаровска неожиданностью, так как МЧС заблаговременно предупреждало население о метеообстановке через СМИ и массовую

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Пресс-служба

ведомства сообщала о том, что из-за циклона на территории всего региона в отдельных частях могут произойти перебои со светом, теплом и сотовой связью. По их данным, больше всего пострадать от погоды рискуют жители Хабаровска,

В среду утром ветер в отдельных кварталах краевого центра усилился настолько, что сбивал прохожих с ног. В настоящий момент

из-за ветра на площади Ленина упали скамейки, а на улице Карла Маркса с ограждения вокруг детского парка имени Гайдара слетел рекламный баннер. Еще один баннер упал на пересечении улиц Джамбула и Советской.

В социальных сетях пользователи рассказали о том, что из-за ветра упала незакрепленная металлическая детская горка, а один из домов жилого комплекса «Твердохлебово» рискует остаться без крыши, так как порывы повредили часть конструкции.

Сотрудница

пресс-службы