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Как определить, какой лед опасен?
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Как определить, какой лед опасен? 

АиФ-Оренбург 49 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Спасатели предупреждают, что рыбалка становится все опасней с наступление весны.
В ГУ МЧС региона рассказали о признаках опасного льда, на который не вкоем случае нельзя выходить:
прочный, безопасный весенний лед — это прозрачный лед, имеющий синеватый или зеленоватый оттенок, толщина его не менее 10 сантиметров; молочный, белого цвета лед — вдвое слабее прозрачного; самый опасный — лед желтого или серого цвета и ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега;толщина льда не везде одинакова, даже на одном и том же водоеме: лед толще в глубоких, защищенных от ветра заливах рек, озер, водохранилищ, в прудах, карьеpax, на речках с тихим течением; в незащищенных от ветра участках больших стоячих водоемов и особенно на фарватере рек лед всегда тоньше;над большими глубинами лед образуется позднее и поэтому он менее прочен, значит и опаснее, тогда как кругом на средних глубинах он еще достаточно надежен;лед всегда слабее вблизи топляков, больших камней, свай, причалов, кустов и на течении;в устьях речек и ручьев лед часто бывает ненадежен в течение всей зимы;под мостами, в узких протоках между широкими плесами и между островами лед часто бывает опасным даже в середине зимы, весной по льду в этих местах ходить нельзя;особенно опасны на льду заснеженные места, покрытые ноздреватой коркой мерзлого снега, обычно в таких местах бывают выходы донных ключей и лед здесь очень слабый или вообще отсутствует;в озерах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах, лед над ними опасен;на небольших быстро текущих реках, изобилующих перекатами и глубокими омутами, будьте особенно осторожны: у крутых берегов, где проходит стрежень реки, лед, закрытый толстым слоем снега, очень тонкий.
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