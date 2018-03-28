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Более 30 домов в Петербурге осталось без горячей воды из-за аварии во время испытаний
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Более 30 домов в Петербурге осталось без горячей воды из-за аварии во время испытаний 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Более 30 зданий осталось без горячей воды из-за прорыва на тепломагистрали в историческом центре Санкт-Петербурга, который произошел в среду во время проведения температурных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению города.
Энергетики смогли начать ремонтные работы после завершения испытаний. Как сообщили ТАСС в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты уже приступили к ремонту магистрали.
"В рамках температурных испытаний, проводимых компанией АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», сегодня, в 12:20 мск было зафиксировано парение из тепломагистрали диаметром 500 мм по адресу Столярный переулок, д. 18. В настоящее время и до 12:00 мск 29 марта на месте ведутся работы по ремонту трубопровода. В зоне ремонтных работ находится 34 здания, отопление осуществляется по резервной схеме, горячее водоснабжение отсутствует", — сказали в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за фонтана с кипятком температурой 110 градусов частично перекрыто движение транспорта по Столярному переулку от набережной канала Грибоедова до улицы Казначейской. Как уточнили в комитете, по предварительной информации пострадало несколько запаркованных рядом с местом прорыва автомобилей. Для оценки ущерба на месте работают эксперты страховой компании, весь ущерб автовладельцам возместят.
Температурные испытания проводятся в конце отопительного сезона раз в пять лет для выявления ненадежных и потенциально опасных трубопроводов. Работы проводятся при высоких температурах, теплосети заполняются водой температурой 110 градусов. Компания «Теплосеть» в среду тестирует трубы в четырех районах города, а другое предприятие, ответственное за ведение теплосетей города ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (ГУП ТЭК), будет проводить испытания с 26 марта по 27 апреля в 13 районах города. На время испытаний все лечебные и учебные заведения в зоне работ в целях безопасности временно отключат от отопления.
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