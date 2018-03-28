Самарская область готовится к паводку 

Полуметровые сугробы в конце марта. Это 300% процентов от нормы. По оценке специалистов, вода на некоторых реках губернии может подняться выше многолетних значений от 30 до 175 сантиметров. Бесперебойное снабжение электроэнергией жителей области во время половодья обсудили на заседании специального штаба при региональном правительстве. Все ведомства к паводку готовы. Региональное управление МЧС провело масштабные учения и готово развернуть 145 пунктов по приему людей. Они способны вместить почти 23,5 тысячи человек. Энергетики рапортуют: отключений электричества не будет. Проверка энергообъектов завершена. Закуплены тысячи дизельных генераторов, водяных помп для откачки воды, налажено взаимодействие с МЧС и администрациями городов и районов области. «Информация позволит принять меры по подготовке населенных пунктов и объектов инфраструктуры к пропуску паводковых вод. Несмотря на то, что март уже заканчивается, активного таяния снега пока не наблюдается. Синоптики обещают нам минусовую температуру. По сведениям синоптиков, этот март выдался холоднее обычного, поэтому уберегает нас от бурного таяния снега», — пояснил исполняющий обязанности губернатора Самарской области Александр Нефедов.