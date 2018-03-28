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Стало известно, когда водители смогут поменять резину
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Стало известно, когда водители смогут поменять резину 

Авторамблер 47 минут назад
Фото: Авторамблер
По информации столичного метеобюро, со 2 апреля в город придет настоящая весна — температура станет положительной как днем, так и ночью. «Фобос», в свою очередь, прогнозирует теплую погоду с 3 апреля. Эксперты полагают, что к середине следующего месяца в столице не останется сугробов.
Прогнозируемые в ночное время плюсовые температуры свидетельствуют о том, что столичные автомобилисты уже в ближайшие одну-две недели смогут поменять зимние шипованные шины на летние. Впрочем, торопиться с «переобувкой» не стоит. Эксперты советуют дождаться необходимой для этого среднесуточной температуры +5+7 градусов, при которой летние шины становятся эффективными при торможении.
Напомним, согласно положению Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», зимние ошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться с сентября по май. Однако штраф использование резины не по сезону не предусмотрен.
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