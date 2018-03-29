Синоптики уверены, что снег не растает в Московском регионе до 25 апреля

Роман Вильфанд. Снег на открытых пространствах Москвы Подмосковья растает не ранее конца апреля, в населенных пунктах к этому же сроку снег останется во дворах и парках, сообщил РИАМО в четверг директор Гидрометцентра России

«По нашим расчетам на открытых плоскостях, в полях Подмосковья будет лежать не менее чем до середины апреля. Ранее он не растает, высота его большая, он белый, отражательные способности большие. Во дворах Москвы снег пока останется, а на тротуарах его к середине апреля также не будет», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что в лесных массивах Московской области снег также останется минимум до 25 апреля.

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