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Шквалы, ураган и град: Башкирию ждут природные катаклизмы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Шквалы, ураган и град: Башкирию ждут природные катаклизмы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
По прогнозам специалистов, в 2018 году в 30 регионах России ожидаются опасные погодные условия. Башкирия попала в список республик, где велика вероятность катаклизмов.
— За последние годы число опасных природных явлений растет. За последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф в мире стало больше 800 миллионов человек, — рассказал центр «Антистихия» изданию «Риа-новости».
Пока в Башкирии царит непривычная для весны холодная и снежная погода. Из-за метели и гололеда на дорогах республики много мелких ДТП. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными. На 29 марта синоптики в очередной раз объявили штормовое предупреждение. Из-за ухудшения погодных условий, на трассе М-5 даже ограничили движение большегрузов.
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