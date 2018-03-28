Шквалы, ураган и град: Башкирию ждут природные катаклизмы

По прогнозам специалистов, в 2018 году в 30 регионах России ожидаются опасные погодные условия. Башкирия попала в список республик, где велика вероятность катаклизмов.

— За последние годы число опасных природных явлений растет. За последние 20 лет жертвами техногенных и природных катастроф в мире стало больше 800 миллионов человек, — рассказал центр «Антистихия» изданию «Риа-новости»

Пока в Башкирии царит непривычная для весны холодная и снежная погода. Из-за метели и гололеда на дорогах республики много мелких ДТП. Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными. На 29 марта синоптики в очередной раз объявили штормовое предупреждение. Из-за ухудшения погодных условий, на трассе М-5 даже ограничили движение большегрузов.