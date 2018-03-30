В мэрии рассказали, на каких улицах города может быть затруднен проезд

Движение транспорта на нескольких улицах карельской столицы в эти выходные может быть затруднено из-за работы погрузочной техники и самосвалов.

В субботу и воскресенье уборка снежных валов в столице Карелии будут продолжена. Бригады компании ООО «ТехРент» будут убирать снег с улиц Луначарского, Репникова, Древлянка, Ключевского шоссе, Лесного проспекта и проспекта Карла Маркса , Лососинского шоссе и площади Ленина.

Власти города напоминают водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по названным улицам Петрозаводска может быть затруднено. Чиновники мэрии предложили также в период проведения уборки и вывоза снега не парковать транспортные средства по обочинам этих улиц.

По данным пресс-центра администрации, на этой неделе из города вывезено более двух с половиной тысяч тонн снега.