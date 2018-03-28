Ещё
Около 16 тысяч коммунальщиков убирали последствия экстремальных снегопадов в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Около 16 тысяч коммунальщиков убирали последствия экстремальных снегопадов в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева заявила, что во время сильных снегопадов, которые обрушились на столичный регион в феврале и марте этого года, коммунальщики работали круглосуточно. Об этом сообщило РИАМО.
На федеральных дорогах работало более 350 единиц уборочной техники, на региональных — свыше тысячи единиц, на муниципальных — более 1,5 тысяч единиц. Также был создан оперативный штаб по ликвидации неблагоприятных метеорологических условий
— Татьяна Витушева.
Витушева заметила, что в некоторых местах высота сугробов достигала одного метра. В каждодневной уборке было задействовано около 1,29 тысячи единиц коммунальной техники и более пяти тысяч работников ЖКХ. Однако число коммунальщиков, а также количество привлекаемой к уборке техники в период аномальной непогоды увеличивалось.
При снегопадах средней интенсивности привлечение сил увеличивалось — задействовалось около 1,63 тысячи единиц техники и 6,6 тысячи сотрудников ЖКХ. В период экстремальных снегопадов к уборке были привлечены 4,7 тысячи единиц техники — весь резерв — и порядка 16 тысяч сотрудников ЖКХ  — Татьяна Витушева.
Глава Госадмтехнадзора Московской области подчеркнула, что в этом году для зимней уборки использовалась совершенно новая коммунальная техника, которую совсем недавно купили.
Порядка 30 регионов в семи федеральных округах России могут пострадать от опасных погодных явлений в 2018 году. Ненастья не обойдут стороной и Москву. Однако наибольшая вероятность возникновения ЧС из-за непогоды ожидается в Амурской и Сахалинской областях, регионах Северного Кавказа, в Крыму, Адыгее, Краснодарском крае и Ростовской области.
360tv.ru: последние новости
Град, шквал и ураганы обрушатся на 30 регионов России в 2018 году 25 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года Синоптики рассказали, когда в Подмосковье придет весна и какое будет лето
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса205
Первая отставка произошла в Кемерово446
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев142
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово139
Умер Виктор Калашников31
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение