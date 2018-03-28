Около 16 тысяч коммунальщиков убирали последствия экстремальных снегопадов в Подмосковье

Глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева заявила, что во время сильных снегопадов, которые обрушились на столичный регион в феврале и марте этого года, коммунальщики работали круглосуточно. Об этом сообщило РИАМО.

На федеральных дорогах работало более 350 единиц уборочной техники, на региональных — свыше тысячи единиц, на муниципальных — более 1,5 тысяч единиц. Также был создан оперативный штаб по ликвидации неблагоприятных метеорологических условий

— Татьяна Витушева.

Витушева заметила, что в некоторых местах высота сугробов достигала одного метра. В каждодневной уборке было задействовано около 1,29 тысячи единиц коммунальной техники и более пяти тысяч работников ЖКХ. Однако число коммунальщиков, а также количество привлекаемой к уборке техники в период аномальной непогоды увеличивалось.

При снегопадах средней интенсивности привлечение сил увеличивалось — задействовалось около 1,63 тысячи единиц техники и 6,6 тысячи сотрудников ЖКХ. В период экстремальных снегопадов к уборке были привлечены 4,7 тысячи единиц техники — весь резерв — и порядка 16 тысяч сотрудников ЖКХ — Татьяна Витушева.

Глава Госадмтехнадзора Московской области подчеркнула, что в этом году для зимней уборки использовалась совершенно новая коммунальная техника, которую совсем недавно купили.