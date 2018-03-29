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Синоптики прогнозируют в Саратовской области «январский» мороз
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Синоптики прогнозируют в Саратовской области «январский» мороз 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области на смену оттепели придут холода. Вторжение морозного воздуха ожидается в ночь на пятницу 30 марта. Весна задерживается почти на месяц, и предстоящей ночью в Саратове ударит мороз в 7-10 градусов.
Как сообщила АиФ-Саратов замруководителя областного гидрометцентра Светлана Цветайло, даже днем столбик термометра покажет слабоотрицательные температу.
Существенных осадков не ожидается, зато на дорогах и тротуарах — тотальная гололедица, поскольку первая часть недели была богата на мокрый снег. Ветер будет дуть с севера скоростью в 6-11 метров в секунду. Но после выходных в регион должно придти долгожданное потепление, и уже основательное.
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