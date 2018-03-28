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Чиновники предупредили саратовцев о морозе и гололедице
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Чиновники предупредили саратовцев о морозе и гололедице 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
После почти недельной оттепели в Саратовскую область опять вернется мороз. Весенняя «стужа» превратит город в большой каток, если коммунальщики не посыпят заранее тротуары и дороги реагентом. Как предупредили чиночники, в ближайшие сутки саратовцам гарантирована облачная погода с прояснениями, без сильного снега и дождя. Ночью ударит мороз, и ожидается гололедица.
Как сообщает мэрия Саратова со ссылкой на областной гидрометеоцентр, будет ощущаться скрепуий ветер — северо-западный, северный скоростью 6-11 м/с. Ночью столбик термометра покажет 5-8 градусов ниже нуля, а днем 29 марта — около нуля градусов и до 2 градусов мороза. Все эти неблагоприятные условия нужно учитывать, отправляясь на улицу.
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