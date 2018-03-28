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Улицы Самары расчищают от снега, а в двух районах началась откачка воды
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Улицы Самары расчищают от снега, а в двух районах началась откачка воды 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самару в ночь на 28 марта вернулись обильные осадки, местами порывы ветра достигали 15-18 м/с, чтобы оперативно справляться с осложнением дорожной ситуации, МП «Благоустройство» только в ночное время, на которое пришелся пик снегопада, на улицы города вывели 281 уборочную машину, сообщает администрация Самары.
Днем, в среду, 28 марта, несмотря на уменьшение интенсивности осадков, улицы Самары приводят в нормативное состояние 309 дорожников и 166 уборочных машин.
Всего за минувшие сутки для расчистки улично-дорожной сети Самары (проезжая часть дорог местного значения, тротуары, пешеходные переходы, посадочные площадки остановок общественного транспорта, лестничные спуски) задействовало в две смены 419 дорожных рабочих, которые помогают расчищать улицы вручную, и 431 единицу спецтехники. В том числе повышенное количество самосвалов (118 ед.), погрузчиков (47 ед.), дорожных комбинированных машин (69 ед.) для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов. Применили 230 тонн противогололедных материалов («Бионорда» и песчано-соляной смеси).
После расчистки упор будет сделан на транспортировку снега на полигоны. Особое внимание будет уделено вывозу снега не только с обочин дорог, но и перекрестков и кольцевых развязок.
Накануне на полигоны доставили свыше 5700 тонн снежных масс. А всего за текущий сезон на площадки для складирования отправили около 616000 тонн снега.
По необходимости в некоторых районах Самары, например, в Куйбышевском и Кировском, началась откачка воды. Так, если за сутки 26 марта, МП «Благоустройство» задействовало пять асболеров, то 27 марта — уже восемь машин. За двое суток откачено 1375 кубометров воды.
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