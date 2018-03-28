С улиц Самары вывезли 616 тысяч тонн снега

Последствия снегопада в Самаре ликвидируют 309 дорожников и 166 уборочных машин. Об этом сообщили в администрации города.

— На дороги вывели повышенное количество самосвалов, погрузчиков, дорожных комбинированных машин для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов. Применили 230 тонн противогололедных материалов («Бионорда» и песчано-соляной смеси). После расчистки упор будет сделан на транспортировку снега на полигоны. Особое внимание — его вывозу не только с обочин дорог, но и перекрестков и кольцевых развязок, — рассказали в администрации города.

Накануне с улиц Самары на полигоны вывезли более 5700 тонн снега, а с начала сезона — около 616000 тонн.

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