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С улиц Самары вывезли 616 тысяч тонн снега
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

С улиц Самары вывезли 616 тысяч тонн снега 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Последствия снегопада в Самаре ликвидируют 309 дорожников и 166 уборочных машин. Об этом сообщили в администрации города.
— На дороги вывели повышенное количество самосвалов, погрузчиков, дорожных комбинированных машин для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов. Применили 230 тонн противогололедных материалов («Бионорда» и песчано-соляной смеси). После расчистки упор будет сделан на транспортировку снега на полигоны. Особое внимание — его вывозу не только с обочин дорог, но и перекрестков и кольцевых развязок, — рассказали в администрации города.
Накануне с улиц Самары на полигоны вывезли более 5700 тонн снега, а с начала сезона — около 616000 тонн.
А как убрали улицы и дворы в вашем районе? Пишите свое мнение и жалобы в комментариях к новости.
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