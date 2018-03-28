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С улиц Самары ночью убрали более 5 тыс. тонн снега
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

С улиц Самары ночью убрали более 5 тыс. тонн снега 

ТРК Губерния 2 часа назад
Более 5 тыс. тонн снега за минувшие сутки вывезли самарские коммунальщики. Ночью, в пик снегопада, на улицы областного центра муниципальное предприятие «Благоустройство» вывело 281 уборочную машину. Уже к утру эта цифра увеличилась до 430. В две смены задействовали 419 дорожных рабочих для расчистки тротуаров, пешеходных переходов и остановок. За сутки применили 230 тонн противогололедных материалов. В Куйбышевском и Кировском районах Самары началась откачка воды. Отметим также, что на трассах областного и федерального значения региональный Минтранс задействовал 356 единиц техники. По сведениям синоптиков, снегопад местами может продолжиться до завтрашнего утра, столбик термометра опустится до -10 градусов Цельсия. А уже завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.
ТРК Губерния: последние новости
В Самарской области упавшая с крыши ледяная глыба искорежила иномарку На "Самара Арене" приступили к финальной стадии демонтажа парника 6,2 тыс. тонн снега вывезли с улиц Самары за сутки
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