С улиц Самары ночью убрали более 5 тыс. тонн снега 

Более 5 тыс. тонн снега за минувшие сутки вывезли самарские коммунальщики. Ночью, в пик снегопада, на улицы областного центра муниципальное предприятие «Благоустройство» вывело 281 уборочную машину. Уже к утру эта цифра увеличилась до 430. В две смены задействовали 419 дорожных рабочих для расчистки тротуаров, пешеходных переходов и остановок. За сутки применили 230 тонн противогололедных материалов. В Куйбышевском и Кировском районах Самары началась откачка воды. Отметим также, что на трассах областного и федерального значения региональный Минтранс задействовал 356 единиц техники. По сведениям синоптиков, снегопад местами может продолжиться до завтрашнего утра, столбик термометра опустится до -10 градусов Цельсия. А уже завтра днем ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.