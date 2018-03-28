Зима все не уходит: тюменские синоптики вновь объявили о штормовом предупреждении

На юге Тюменской области 29 и 30 марта ожидается непогода. В эти дни в нашем регионе, по прогнозам синоптиков, будет метель, сильный снег, местами дождь. На дорогах могут возникнуть гололедные явления и сильный ветер до 21 метров в секунду. А в пятницу и вовсе специалисты предупреждают о похолодании.

— 30 марта на территории Тюменской области ожидается резкое понижение температуры в ночные часы. В это время температура воздуха будет достигать 13-18 градусов со знаком минус, — пояснили в гидрометецентре.

Штормовое предупреждение последний раз было объявлено на прошлой неделе. Тогда на город тоже обрушился сильный снегопад. К каким последствиям привела непогода — читайте в нашей предыдущей статье.