В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег

Снег в лесах московского региона исчезнет к концу апреля, на полях и в пригородах это произойдет в середине месяца, а в городской черте еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, таких сильных снегопадов, как в феврале, больше не будет. Но зато Вильфанд анонсировал половодье. Правда, по его словам, по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет «дружной весны», когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки.