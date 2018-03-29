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В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег
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В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег 

Авторадио 21 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Снег в лесах московского региона исчезнет к концу апреля, на полях и в пригородах это произойдет в середине месяца, а в городской черте еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы, рассказал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, таких сильных снегопадов, как в феврале, больше не будет. Но зато Вильфанд анонсировал половодье. Правда, по его словам, по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет «дружной весны», когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки.
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