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В Самаре продолжается расчистка улиц от снега
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В Самаре продолжается расчистка улиц от снега 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Самарская газета
МП «Благоустройство» заблаговременно спланировало работу с учетом изменений погодных условий. Только в ночное время, на которое пришелся пик снегопада, на улицы города вывели 281 уборочную машину, почти вдвое больше количества механизированной техники по сравнению с дневной сменой. Сегодня, несмотря на уменьшение интенсивности осадков, количество ресурсов не снижают: улицы приводят в нормативное состояние 309 дорожников и 166 уборочных машин.
Всего же за минувшие сутки для расчистки проезжей части дорог местного значения, тротуаров, пешеходных переходов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестничных спусков задействовали в две смены 419 дорожных рабочих, которые помогают расчищать улицы вручную, и 431 единицу спецтехники. В том числе — повышенное количество самосвалов (118 ед.), погрузчиков (47 ед.), дорожных комбинированных машин (69 ед.) для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов. Применили 230 тонн противогололедных материалов ("Бионорда" и песчано-соляной смеси).
После расчистки упор сделают на транспортировку снега на полигоны. Накануне туда доставили свыше 5,7 тыс. тонн снега. А всего за этот сезон на площадки для складирования отправили около 616 тыс. тонн снега.
По необходимости в некоторых районах (например, в Куйбышевском и Кировском) началась откачка воды. Так, если за сутки 26 марта, МП «Благоустройство» задействовало пять асболеров, то 27 марта — уже восемь машин. За двое суток откачено 1375 кубометров воды.
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