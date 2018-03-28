В Сочи вновь прошел грязевой дождь с песком из Африки

"Как и в прошлый раз (23 марта — прим. ТАСС) причина — пыльные бури над севером Африки. Аналогично в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на побережье Сочи сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы. При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли", — сказала она. Дождь с песком, принесенным, предположительно, из Африки, и пыльцой черноморских растений вновь прошел в Сочи , сообщила в среду ТАСС заместитель начальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова.

По данным собеседницы, явление не несет угрозы людям или природе.

Ее слова подтвердил и руководитель краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь. "Процесс, вероятнее всего, тот же самый, что и в прошлый раз — прошла где-то хорошая сильная пылевая буря. Песок перенесло [с воздушными массами], и у нас он просто выпадает осадками", — уточнил он.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии, на которых видны последствия дождя — грязевые разводы.

Ранее сообщалось, что 23 марта на юге России , в том числе в Краснодарском крае , а также в Республике Абхазия вместе с дождем и снегом выпал песок. Жители регионов жаловались на грязные разводы на одежде и машинах, снег на горнолыжных склонах сочинских курортов окрасился в желтый.