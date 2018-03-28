Названа дата таяния снега в Москве

Синоптики рассказали, когда в Москве начнет активно таять снег

При этом, как рассказали агентству в погодном центре "Фобос", прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 12 градусов, также в ночь на 29 марта столбики термометров с нулевой отметки днем ночью могут понизиться до минус 10 градусов.

Ранее специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что климатическая весна придет в российскую столицу 3 апреля — начнется мощное потепление, а снег растает к 17 апреля.