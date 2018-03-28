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Названа дата таяния снега в Москве
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Синоптики рассказали, когда в Москве начнет активно таять снег 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Снег в российской столице начнет активно таять со второго апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду.
"Ночная температура будет положительной, начиная со 2 апреля. Начнется активное таяние снега", — сказала она.
При этом, как рассказали агентству в погодном центре "Фобос", прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 12 градусов, также в ночь на 29 марта столбики термометров с нулевой отметки днем ночью могут понизиться до минус 10 градусов.
Ранее специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что климатическая весна придет в российскую столицу 3 апреля — начнется мощное потепление, а снег растает к 17 апреля.
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