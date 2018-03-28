Уфу от снега чистят две тысячи дворников

Коммунальные службы Уфы переведены в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий 28 марта. На улицы города вышли две тысячи дворников и 300 единиц спецтехники.

Снегоуборочные машины расчищают основные улицы города, мосты. Особое внимание уделяют спускам и подъемам, их обрабатывают противогололедными материалами. Дворники вышли на очистку улиц — от наледи чистят тротуары, где, возможно, используют специальные машины, либо убирают снег вручную. На снежные полигоны вывезли уже больше миллиона кубометров снега и использовали около 60 тонн песко-соляной смеси.

— С учетом этих осадков март выдался аномальным по снегу. Снегопады ожидаются также в ночь с 31 марта на 1 апреля. Потепление стоит ожидать только после 3 апреля, — рассказала нам начальник «Башкирского УГМС» Анна Казаева.

Из-за перепадов температуры пешеходам стоит быть очень внимательными к падающим с высоты снежным глыбам и сосулькам. Не стоит парковать машины рядом с домом или с деревьями, на которых образовались шапки снега.

— В Уфе работает интерактивная карта зон ответственности, на ней видно, кому принадлежит та или иная территория. Также, если вы заметили в своем дворе опасный участок с наледью, накатом, или сосульки, позвоните в диспетчерскую УЖХ Уфы: 8 (347) 235-48-00, — сообщили в администрации республиканской столицы.