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Уфу от снега чистят две тысячи дворников
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Уфу от снега чистят две тысячи дворников 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Коммунальные службы Уфы переведены в усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий 28 марта. На улицы города вышли две тысячи дворников и 300 единиц спецтехники.
Снегоуборочные машины расчищают основные улицы города, мосты. Особое внимание уделяют спускам и подъемам, их обрабатывают противогололедными материалами. Дворники вышли на очистку улиц — от наледи чистят тротуары, где, возможно, используют специальные машины, либо убирают снег вручную. На снежные полигоны вывезли уже больше миллиона кубометров снега и использовали около 60 тонн песко-соляной смеси.
— С учетом этих осадков март выдался аномальным по снегу. Снегопады ожидаются также в ночь с 31 марта на 1 апреля. Потепление стоит ожидать только после 3 апреля, — рассказала нам начальник «Башкирского УГМС» Анна Казаева.
Из-за перепадов температуры пешеходам стоит быть очень внимательными к падающим с высоты снежным глыбам и сосулькам. Не стоит парковать машины рядом с домом или с деревьями, на которых образовались шапки снега.
— В Уфе работает интерактивная карта зон ответственности, на ней видно, кому принадлежит та или иная территория. Также, если вы заметили в своем дворе опасный участок с наледью, накатом, или сосульки, позвоните в диспетчерскую УЖХ Уфы: 8 (347) 235-48-00, — сообщили в администрации республиканской столицы.
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 Ещё 2 источника 
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