Более 2 тысяч работников ЖКХ вышли на борьбу со снегопадом в Уфе

Уфе 28 марта в расчистке улиц и дворов от снега задействовано свыше 300 единиц спецтехники и более 2 тысяч работников ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В условиях непогоды службы города работают в усиленном, третьем режиме. «Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и автомобильного транспорта расчищаются основные транспортные магистрали. Мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей обрабатываются противогололедными материалами. Также уборка снега ведется на второстепенных улицах», — прокомментировали в пресс-службе администрации города. Напомним, что ГИБДД Башкирии призвала граждан быть внимательными на дорогах в непогоду