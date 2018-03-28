Более 2 тысяч работников ЖКХ вышли на борьбу со снегопадом в Уфе 

В Уфе 28 марта в расчистке улиц и дворов от снега задействовано свыше 300 единиц спецтехники и более 2 тысяч работников ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В условиях непогоды службы города работают в усиленном, третьем режиме.
«Для обеспечения беспрепятственного проезда общественного и автомобильного транспорта расчищаются основные транспортные магистрали. Мосты, путепроводы, спуски и подъемы проезжих частей обрабатываются противогололедными материалами. Также уборка снега ведется на второстепенных улицах», — прокомментировали в пресс-службе администрации города.