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МЧС не зафиксировало за сутки превышений вредных веществ в «Ядрово»
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МЧС не зафиксировало за сутки превышений вредных веществ в «Ядрово» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты МЧС и Роспотребнадзора за прошедшие сутки не зарегистрировали превышения содержания вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области, сообщает в четверг МЧС России.
На территории подмосковного полигона отходов «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.
"В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.
По данным министерства, на полигоне в круглосуточном режиме работают оперативная группа и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России. Организована также работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха.
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