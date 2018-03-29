МЧС не зафиксировало за сутки превышений вредных веществ в «Ядрово»

На территории подмосковного полигона отходов «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.

"В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным министерства, на полигоне в круглосуточном режиме работают оперативная группа и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России. Организована также работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха.