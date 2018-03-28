Мокрый снег и ветер прогнозируют синоптики в Приангарье

По прогнозам синоптиков 28 марта в ряде

северных районов области ожидается усиление ветра с порывами до 16 метров в секунду, пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра

поднимется до плюсовых значений, в ночное время опустьтся до минуса —

все это способствует образованию гололедных явлений. Сохраняется

опасность схода лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.

элементарные меры предосторожности. Водителям следует учитывать

последствия гололеда и снежного наката, влияющие на состояние дорожного

полотна, выбирать безопасные маршруты и скоростные режимы. Пешеходам —

остерегаться падения сосулек и скользких участков, использовать сезонную

обувь с антискользящей подошвой.

При усилении ветра рекомендуем ограничить

выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый

контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер

застал Вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов,

так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам,

деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре

стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся

электропроводам. Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус,

трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего

скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону

Единой пожарно-спасательной службы"101"