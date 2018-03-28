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Мокрый снег и ветер прогнозируют синоптики в Приангарье
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Мокрый снег и ветер прогнозируют синоптики в Приангарье 

Хот 44 минуты назад
Фото: Хот
По прогнозам синоптиков 28 марта в ряде
северных районов области ожидается усиление ветра с порывами до 16  метров в секунду, пройдет мокрый снег. Днем столбик термометра
поднимется до плюсовых значений, в ночное время опустьтся до минуса —
все это способствует образованию гололедных явлений. Сохраняется
опасность схода лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья.
Главное управление МЧС России по  Иркутской области настоятельно рекомендует населению соблюдать
элементарные меры предосторожности. Водителям следует учитывать
последствия гололеда и снежного наката, влияющие на состояние дорожного
полотна, выбирать безопасные маршруты и скоростные режимы. Пешеходам —
остерегаться падения сосулек и скользких участков, использовать сезонную
обувь с антискользящей подошвой.
При усилении ветра рекомендуем ограничить
выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый
контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер
застал Вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или  подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов,
так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам,
деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре
стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся
электропроводам. Если вы выехали за пределы населенного пункта, то  целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или  ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус,
трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или  подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего
скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.
Сообщения важной информации о  необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону
Единой пожарно-спасательной службы"101"
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