Ещё
МЧС не рассматривает теракт как причину пожара в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МЧС не рассматривает теракт как причину пожара в Кемерове 

Говорит Москва 26 марта 2018
По его словам, которые приводит РИА Новости, к этому часу разобрано 70% территории на всех этажах. «Осталось порядка шести точек, где температура около 200 градусов. Происходит очень аккуратный разбор», — добавил министр.
В свою очередь полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подтвердил, что рассматриваются все версии, кроме теракта. Он отметил, что родственников погибших оповестили о порядке опознания, у них уже берут пробы ДНК.
По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека.
Говорит Москва: последние новости
МЧС не рассматривает теракт как причину пожара в Кемерове Для матча Россия – Бразилия в Москве разгоняют облака В Думе призвали временно закрыть детские игровые зоны в торговых центрах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1036
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово98
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»14
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»150
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»43
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
04:42
ВВС США рассказали про войну в 2030 году
Армия Оружие
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение