МЧС не рассматривает теракт как причину пожара в Кемерове 

По его словам, которые приводит РИА Новости, к этому часу разобрано 70% территории на всех этажах. «Осталось порядка шести точек, где температура около 200 градусов. Происходит очень аккуратный разбор», — добавил министр.
В свою очередь полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подтвердил, что рассматриваются все версии, кроме теракта. Он отметил, что родственников погибших оповестили о порядке опознания, у них уже берут пробы ДНК.
По последним данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека.