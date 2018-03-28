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Магадан накрыл снежный циклон
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Магадан накрыл снежный циклон 

Мир24 1 час назад
Магадан накрыл сильный циклон, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, передает телеканал «МИР 4».
Из-за снегопадов коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Их работу осложняет то, что за зиму снега выпало в три раза выше нормы, и его до сих пор не успели убрать. Мешает уборке и теплая погода — сейчас в Магадане плюс 3 градуса. В связи с этим МЧС объявило в области лавинную опасность.
«На территории четырех городских округов лавиноопасно. За обстановкой следят оперативные группы. В готовности к реагированию аэромобильная группировка, всего в готовности находится более 600 человек и 200 единиц техники», — отметил Вячеслав Козлов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Магаданской области.
Спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Из-за сильной метели возможны обрывы линий электропередачи.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до начала следующей недели.
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