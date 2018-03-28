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Подготовку к паводку завершили на Московской железной дороге
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Подготовку к паводку завершили на Московской железной дороге 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты завершили подготовку к паводку на Московской железной дороге (МЖД), на железнодорожных станциях ведется уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Обеспечение безопасности и бесперебойной работы железнодорожного транспорта в весенний период находится в зоне особого внимания столичных железнодорожников. Ежегодно на полигоне Московской железной дороги проводятся масштабные подготовительные работы по безопасному пропуску ледохода, весеннего паводка и ливневых вод.
«В настоящее время на Московской железной дороге завершаются работы по вскрытию от снега водоотводов, малых водопропускных сооружений. За особо опасными местами земляного полотна установлен постоянный контроль», — говорится в сообщении.
Там проводятся специальные мероприятия, чтобы предотвратить деформацию насыпей и пути. Совместно с организациями-владельцами и территориальными организациями проводятся обследования плотин, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.
Ежедневно ведется промер воды на основных реках бассейнов Оки и Днепра, где в настоящее время уровень воды находится чуть выше нулевых отметок. На отдельных реках сохраняется ледостав, который составляет в среднем до 5 сантиметров. Наблюдения за состоянием подъема воды на водомерных постах на реках и у мостов будут проводиться до полного спада уровня воды.
«На железнодорожных станциях ведется уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники, чтобы минимизировать вероятность затопления с наступлением положительных температур», — добавляется в сообщении.
Завершено формирование 15 противоразмывных поездов, для которых определены станции дислокации, максимально приближенные к опасным участкам. Каждый такой поезд укомплектован укрепительными материалами — щебнем, железобетонными шпалами, пиломатериалами.
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