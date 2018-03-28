Подготовку к паводку завершили на Московской железной дороге

Специалисты завершили подготовку к паводку на Московской железной дороге (МЖД), на железнодорожных станциях ведется уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Обеспечение безопасности и бесперебойной работы железнодорожного транспорта в весенний период находится в зоне особого внимания столичных железнодорожников. Ежегодно на полигоне Московской железной дороги проводятся масштабные подготовительные работы по безопасному пропуску ледохода, весеннего паводка и ливневых вод.

«В настоящее время на Московской железной дороге завершаются работы по вскрытию от снега водоотводов, малых водопропускных сооружений. За особо опасными местами земляного полотна установлен постоянный контроль», — говорится в сообщении.

Там проводятся специальные мероприятия, чтобы предотвратить деформацию насыпей и пути. Совместно с организациями-владельцами и территориальными организациями проводятся обследования плотин, расположенных выше уровня железнодорожного полотна.

Ежедневно ведется промер воды на основных реках бассейнов Оки и Днепра, где в настоящее время уровень воды находится чуть выше нулевых отметок. На отдельных реках сохраняется ледостав, который составляет в среднем до 5 сантиметров. Наблюдения за состоянием подъема воды на водомерных постах на реках и у мостов будут проводиться до полного спада уровня воды.

«На железнодорожных станциях ведется уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники, чтобы минимизировать вероятность затопления с наступлением положительных температур», — добавляется в сообщении.

Завершено формирование 15 противоразмывных поездов, для которых определены станции дислокации, максимально приближенные к опасным участкам. Каждый такой поезд укомплектован укрепительными материалами — щебнем, железобетонными шпалами, пиломатериалами.