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В Сочи снова прошел «желтый» дождь
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В Сочи снова прошел «желтый» дождь 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. В олимпийской столице снова выпал «песочный» дождь. Об этом свидетельствую фотографии, опубликованные в соцсетях. На снимках видно, как автомобили покрылись желтыми пятнами.
Руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондар сообщил, что причина необычного дождя все так же: песчаные бури в Африке.
Напомним, 23 марта в Сочи, Краснодаре, а также Абхазии, Румынии, Болгарии прошел «желтый» дождь, в некоторых местах небо окрасилось в оранжевые тона. На Кубани нестандартное природное явление стало причиной возникновения фейковой новости о якобы взрыве на химзаводе в Белореченском районе. В МЧС эту информацию оперативно опровергли.
Накануне специалисты NASA подтвердили версию с песчаной бурей в Африке. Их спутники зафиксировали, что снег окрасили в желтый цвет пески Сахары, которые попали в воздух незадолго до снегопада.
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