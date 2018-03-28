В Сочи снова прошел «желтый» дождь

Краснодар . 28 марта — Новая Кубань. В олимпийской столице снова выпал «песочный» дождь. Об этом свидетельствую фотографии, опубликованные в соцсетях. На снимках видно, как автомобили покрылись желтыми пятнами.

Руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондар сообщил, что причина необычного дождя все так же: песчаные бури в Африке.

Румынии, Напомним, 23 марта в Сочи , Краснодаре, а также Абхазии Болгарии прошел «желтый» дождь, в некоторых местах небо окрасилось в оранжевые тона. На Кубани нестандартное природное явление стало причиной возникновения фейковой новости о якобы взрыве на химзаводе в Белореченском районе. В МЧС эту информацию оперативно опровергли.