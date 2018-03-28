В Сочи снова прошел «желтый» дождь 

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. В олимпийской столице снова выпал «песочный» дождь. Об этом свидетельствую фотографии, опубликованные в соцсетях. На снимках видно, как автомобили покрылись желтыми пятнами.
Руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондар сообщил, что причина необычного дождя все так же: песчаные бури в Африке.
Напомним, 23 марта в Сочи, Краснодаре, а также Абхазии, Румынии, Болгарии прошел «желтый» дождь, в некоторых местах небо окрасилось в оранжевые тона. На Кубани нестандартное природное явление стало причиной возникновения фейковой новости о якобы взрыве на химзаводе в Белореченском районе. В МЧС эту информацию оперативно опровергли.
Накануне специалисты NASA подтвердили версию с песчаной бурей в Африке. Их спутники зафиксировали, что снег окрасили в желтый цвет пески Сахары, которые попали в воздух незадолго до снегопада.