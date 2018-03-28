Град и ураганы обойдут в 2018 году Карелию стороной

Эксперты рассказали, каким российским регионам угрожают опасные природные явления.

Опасные погодные явления, в том числе шквалы, ураганы и град, ожидаются в 2018 году на территории 30 регионов семи федеральных округов страны, пишет сегодня «КВ» со ссылкой на информацию Центра «Антистихия». Карелия в этот список, к счастью не попала.

— говорится в документе.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны

Отмечается, что опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики, в частности привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, повалу деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.

Подробнее о том, какая погода ожидается в Карелии в апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре 2018 года, можно прочитать здесь.