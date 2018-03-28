Град и ураганы обойдут в 2018 году Карелию стороной 

Эксперты рассказали, каким российским регионам угрожают опасные природные явления.
Опасные погодные явления, в том числе шквалы, ураганы и град, ожидаются в 2018 году на территории 30 регионов семи федеральных округов страны, пишет сегодня «КВ» со ссылкой на информацию Центра «Антистихия». Карелия в этот список, к счастью не попала.
Наибольшая вероятность ЧС и происшествий в связи с опасными метеорологическими явлениями прогнозируется на территории Дальневосточного (Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская области), Сибирского (Алтайский, Забайкальский, Красноярский края, Бурятия, Иркутская область), Уральского (Челябинская область), Приволжского (Башкирия, Пермский край, Оренбургская, Нижегородская области), Центрального (Московская, Владимирская, Тверская области, Москва), Южного (Адыгея, Крым, Краснодарский край, Ростовская область), Северо-Кавказского ФО (вся территория округа),
— говорится в документе.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны
Отмечается, что опасные погодные явления могут нанести ущерб населению и отраслям экономики, в частности привести к обрыву линий электропередачи, повреждению зданий и сооружений, повалу деревьев, подтоплениям, затруднениям в работе транспорта и дорожных служб, а также повреждению сельскохозяйственных культур.
Подробнее о том, какая погода ожидается в Карелии в апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре 2018 года, можно прочитать здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru