Из-за снега в Саратовской области рухнула крыша дома

Инцидент произошел в Базарном Карабулаке вечером 27 марта.

Здесь на улице Пионерская скопившийся на крыше жилого дома мокрый снег продавил кровлю. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной информации, крыша провалилась примерно в 22:00. Уточняется, что дом старый, двухэтажный, здесь живет порядка 50 человек. Провал в крыше большой — более сотни квадратных метров. Однако, к счастью, никто не пострадал.

Люди из дома эвакуированы, так как проживание в здесь стало невозможным из-за низких температур окружающего воздуха.

Фото: соцсети