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Из-за снега в Саратовской области рухнула крыша дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из-за снега в Саратовской области рухнула крыша дома 

Новости Саратова 44 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Инцидент произошел в Базарном Карабулаке вечером 27 марта.
Здесь на улице Пионерская скопившийся на крыше жилого дома мокрый снег продавил кровлю. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
По предварительной информации, крыша провалилась примерно в 22:00. Уточняется, что дом старый, двухэтажный, здесь живет порядка 50 человек. Провал в крыше большой — более сотни квадратных метров. Однако, к счастью, никто не пострадал.
Люди из дома эвакуированы, так как проживание в здесь стало невозможным из-за низких температур окружающего воздуха.
Фото: соцсети
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