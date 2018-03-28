Из-за снега в Саратовской области рухнула крыша дома 

Инцидент произошел в Базарном Карабулаке вечером 27 марта.
Здесь на улице Пионерская скопившийся на крыше жилого дома мокрый снег продавил кровлю. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили очевидцы происшествия.
По предварительной информации, крыша провалилась примерно в 22:00. Уточняется, что дом старый, двухэтажный, здесь живет порядка 50 человек. Провал в крыше большой — более сотни квадратных метров. Однако, к счастью, никто не пострадал.
Люди из дома эвакуированы, так как проживание в здесь стало невозможным из-за низких температур окружающего воздуха.
Фото: соцсети