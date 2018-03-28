Ещё
Прогноз погоды. Зима и весна — боевая ничья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прогноз погоды. Зима и весна — боевая ничья 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
В среду, 28 марта, с утра светит яркое солнце и довольно морозно, -8°C. Днем — переменная облачность, потеплеет до -8°C, как обещает Погода.ру. Возможен снег. Ветер северо-западный, слабый. Вечером опять похолодает до -8°C, а ночью — до -11°C  В четверг, 29 марта, сохранится холодная погода, хотя днем столбики термометров поднимутся до -3°C…-1°C. Днем будет пасмурно, но вечером небо проясниться. К ночи подморозит до -13°C. На дорогах все эти дни гололедица.
В пятницу, 30 марта, начинается потепление. Утро, как и в предыдущие дни, морозное, но днем воздух прогреется до 0°C…+1°C. Ясное утро перейдет в пасмурный день. Вечером похолодает, но уже не так сильно, до -4°C.
nn.ru: последние новости
Прогноз погоды. Робкий «плюс», настырный «минус» Накат и гололедица. Нижегородцев предупредили о плохой погоде Из-за Солнца ожидаются сбои телевещания в Нижегородской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным791
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля300
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»26
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку50
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение