Прогноз погоды. Зима и весна — боевая ничья

В среду, 28 марта, с утра светит яркое солнце и довольно морозно, -8°C. Днем — переменная облачность, потеплеет до -8°C, как обещает Погода.ру. Возможен снег. Ветер северо-западный, слабый. Вечером опять похолодает до -8°C, а ночью — до -11°C В четверг, 29 марта, сохранится холодная погода, хотя днем столбики термометров поднимутся до -3°C…-1°C. Днем будет пасмурно, но вечером небо проясниться. К ночи подморозит до -13°C. На дорогах все эти дни гололедица.

В пятницу, 30 марта, начинается потепление. Утро, как и в предыдущие дни, морозное, но днем воздух прогреется до 0°C…+1°C. Ясное утро перейдет в пасмурный день. Вечером похолодает, но уже не так сильно, до -4°C.