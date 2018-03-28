Что такое «температура комфорта»?

Что такое температура комфорта и как она отличается от обычной температуры воздуха, узнал Sobesednik.ru у эксперта.

«В прогнозах погоды иногда указывают не просто температуру воздуха, но еще и температуру комфорта, или, как еще пишут, «по ощущениям». Предпочитаю ориентироваться на нее, потому что она кажется более правильной. Но интересно, чьи это «ощущения»?»

О том, как определяется так называемая температура комфорта в прогнозах, которая порой отличается от основной на несколько градусов, рассказывает Евгений ТИШКОВЕЦ , ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

— Такую температуру еще называют эффективной. Она определяется по специальной таблице с учетом ожидаемой реальной температуры, влажности воздуха и скорости ветра. Истинную же, реальную температуру дают специальные приборы, которые располагаются на метеоплощадке в метеорологической будке, где нивелируются все прочие аспекты погоды — влияние ветра, влажности и пр.

Существует такое понятие, как балтийский синдром: это когда в приморских городах холод ощущается гораздо сильнее и кажется, что температура ниже, чем на самом деле. Это происходит из-за ветра и влажного воздуха. И наоборот бывает в Сибири с ее 40-градусными морозами и 35-градусной жарой летом: все это переносится легче, чем в европейской части страны, потому что там низкая влажность — всего 10–15 процентов против 60–70 процентов в западных регионах.

Конечно, обращать внимание на температуру комфорта стоит, потому что иногда разница между ней и реальной может быть серьезной. Но мы в «Фобосе» используем этот показатель нечасто, только в исключительных случаях. Все равно надо понимать, что ощущения могут быть очень разными: полному человеку может казаться, например, что на улице холоднее, чем есть, спортивному — что теплее, и так далее.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.