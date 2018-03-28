Ещё
Что такое «температура комфорта»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Что такое «температура комфорта»? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Что такое температура комфорта и как она отличается от обычной температуры воздуха, узнал Sobesednik.ru у эксперта.
«В прогнозах погоды иногда указывают не просто температуру воздуха, но еще и температуру комфорта, или, как еще пишут, «по ощущениям». Предпочитаю ориентироваться на нее, потому что она кажется более правильной. Но интересно, чьи это «ощущения»?»
Наталья, Московская область
О том, как определяется так называемая температура комфорта в прогнозах, которая порой отличается от основной на несколько градусов, рассказывает Евгений ТИШКОВЕЦ, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:
— Такую температуру еще называют эффективной. Она определяется по специальной таблице с учетом ожидаемой реальной температуры, влажности воздуха и скорости ветра. Истинную же, реальную температуру дают специальные приборы, которые располагаются на метеоплощадке в метеорологической будке, где нивелируются все прочие аспекты погоды — влияние ветра, влажности и пр.
Существует такое понятие, как балтийский синдром: это когда в приморских городах холод ощущается гораздо сильнее и кажется, что температура ниже, чем на самом деле. Это происходит из-за ветра и влажного воздуха. И наоборот бывает в Сибири с ее 40-градусными морозами и 35-градусной жарой летом: все это переносится легче, чем в европейской части страны, потому что там низкая влажность — всего 10–15 процентов против 60–70 процентов в западных регионах.
Конечно, обращать внимание на температуру комфорта стоит, потому что иногда разница между ней и реальной может быть серьезной. Но мы в «Фобосе» используем этот показатель нечасто, только в исключительных случаях. Все равно надо понимать, что ощущения могут быть очень разными: полному человеку может казаться, например, что на улице холоднее, чем есть, спортивному — что теплее, и так далее.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра до 15 м/с Охранник ТЦ "Зимняя вишня" отключил сигнализацию во время пожара Тулеев пообещал лично разрешить проблемы родственников жертв пожара в ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово61
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным791
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля299
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку51
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
01:10
Коляда посмеялся над своей нищенской пенсией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение