Непогода оставила без света десятки тысяч человек в Приамурье

Почти 34 тысячи человек в 19 населенных пунктах остались без электроснабжения в Амурской области из-за сильного снега и ветра. Об этом говорится на сайте Минэнерго России, передает РИА «Новости»

«27 марта с 21.00 (15.00 по московскому времени) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер с порывами до 20 м/c) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — сказано в сообщении министерства.

В аварийно-спасательных работах принимают участие 23 бригады из 78 человек и 23 единиц техники.

Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram