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Непогода оставила без света десятки тысяч человек в Приамурье
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Непогода оставила без света десятки тысяч человек в Приамурье 

Мир24 1 час назад
Фото: ГТРК "Амур"
Почти 34 тысячи человек в 19 населенных пунктах остались без электроснабжения в Амурской области из-за сильного снега и ветра. Об этом говорится на сайте Минэнерго России, передает РИА «Новости».
«27 марта с 21.00 (15.00 по московскому времени) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер с порывами до 20 м/c) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ», — сказано в сообщении министерства.
В аварийно-спасательных работах принимают участие 23 бригады из 78 человек и 23 единиц техники.
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