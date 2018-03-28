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Тысячи человек остались без света в Амурской области
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тысячи человек остались без света в Амурской области 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Почти 35 тыс. человек остались без электроснабжения в Амурской области из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 20 м/c, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство энергетики России.
"Двадцать седьмого марта с 21.00 (15.00 по московскому времени) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер с порывами до 20 м/c) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ… Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 33,8 тыс. человек), " — говорится в сообщении ведомства.
В Минэнерго отметили, что в аварийно-спасательных работах принимают участие 23 бригады из 78 человек и 23 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Приамурье проводится доследственная проверка по факту схода вагонов с углем.
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