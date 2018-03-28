Тысячи человек остались без света в Амурской области

"Двадцать седьмого марта с 21.00 (15.00 по московскому времени) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер с порывами до 20 м/c) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ… Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 33,8 тыс. человек), " — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отметили, что в аварийно-спасательных работах принимают участие 23 бригады из 78 человек и 23 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Приамурье проводится доследственная проверка по факту схода вагонов с углем.