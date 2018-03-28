Пожароопасный сезон на Южном Урале начнётся 15 апреля 

Сезон особой пожарной опасности в лесах Южного Урала будет объявлен с 15 апреля, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.
Ожидается, что к середине апреля в некоторых муниципалитетах уже сойдёт снег, и в лесах существенно повысится вероятность возникновения пожаров. В 2017 году сезон начался раньше — 10 апреля — и продлился до 27 октября. За это время в лесах Южного Урала ликвидировали 420 возгораний на площади 3053,04 га.
Напомним, ранее сообщалось, что на борьбу с лесными пожарами весной 2018 года Челябинская область получит из федерального бюджета 20 миллионов рублей.