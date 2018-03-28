Астрономы допустили падение китайской космической станции на Дагестан

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Первая китайская космическая станция «Тяньгун-1» ("Небесный дворец 1") войдет в атмосферу и сгорит в ней в течение недели, при чем некоторые обломки могут достигнуть поверхности Земли. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Сейчас станция находится на высоте около 200 километров, теряя по 4 километра в день. Скорость падения ускорится в ближайшие дни. Ожидается, что на расстоянии в 70 километров до поверхности земли станция развалится на части.

По расчетам ученых, обломки могут приземлиться между 43 градусом северной широты и 43 южной широты. В эту область попадет часть почти вся Южная и Центральная Америки, юг Европы, вся Африка, Ближний Восток, большая часть Восточной и Юго-Восточной Азии. При этом в зоне вероятного падения оказалась южная часть Дагестана

В конце марта 2016 года станция полностью прекратила функционирование. Проектный срок ее службы был превышен на 2,5 года. Ранее ожидалось, что «Небесный дворец 1» сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, но позднее прогнозы скорректировали, уточнив, что станция прекратит свое существование весной 2018 года. Запуск «Тяньгун-1» состоялся 29 сентября 2011 года на ракете-носителе CZ-2FT1 «Чанчжэн-2FT1» ("Великий поход-2F") с китайского космодрома