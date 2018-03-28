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Энергоснабжение возобновили во всех отключенных из-за циклона поселениях Приамурья
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Энергоснабжение возобновили во всех отключенных из-за циклона поселениях Приамурья 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Энергетики завершили аварийно-восстановительные работы в Амурской области, где из-за обрыва проводов оставались без электроснабжения 35 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 43 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети».
Массовое отключение электричества произошло в регионе в ночь на 28 марта, когда из-за сильного ветра и мокрого снега оборвало провода линий электропередачи. В большинстве поселений энергоснабжение удалось возобновить спустя короткое время. Утром и днем без света оставались 15 поселений с населением около 20 тыс. человек.
"Амурские электрические сети" завершили аварийно-восстановительные работы в Амурской области. Энергоснабжение возобновлено во всех отключенных поселениях", — говорится в сообщении. Отмечается, что бригады работали почти сутки, всего к устранению последствий отключений в 12 районах области привлекалось около 200 человек. В Свободненском и Серышевском районах все аварийно-восстановительные работы завершились уже утром. Больше всего отключений было зафиксировано в Белогорском, Ивановском и Тамбовском районах.
В Дальневосточном Гидрометцентре ТАСС сообщили, что на территорию Амурской области, Еврейской АО и Хабаровского края в среду оказывает влияние пришедший из Монголии циклон. В Приамурье он принес ветер со скоростью до 21 м/с и мокрый снег. В соседних регионах из-за непогоды также отмечались отключения электричества.
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