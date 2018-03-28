Роман Нойштедтер: Надеюсь, на ЧМ-2018 у нас будет хорошая команда

«Нам нужно работать. Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников, теперь важно хорошо подготовиться к чемпионату мира. Сразу после игры тяжело сказать, в чем надо прибавлять. Каждый должен посмотреть игру еще раз и сделать свои выводы.

Я первый раз играл с этой командой в основе, спустя год. Конечно, не все удалось на сто процентов, но, мне кажется, многое получалось. Чем больше времени мы проведем вместе перед чемпионатом мира, тем будет лучше.