Роман Нойштедтер: «Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников» 

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после матча с Францией (1:3) отметил, что каждый должен пересмотреть игру и сделать выводы. По его словам, у команды есть шанс хорошо выступить на чемпионате мира-2018.
— Нам нужно работать, — начал Нойштедтер. — Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников, теперь важно хорошо подготовиться к чемпионату мира.
— На ваш взгляд, в чем нужно добавлять в первую очередь?
— Сразу после игры тяжело сказать что-то. Каждый должен посмотреть игру еще раз и сделать свои выводы.
— Насколько уверенно себя чувствовали с партнерами по обороне?
— Я первый раз играл с этой командой в основе, спустя год. Конечно, не все удалось на 100%, но, мне кажется, многое получалось. Чем больше времени мы проведем вместе перед чемпионатом мира, тем будет лучше.
— Какие ошибки после матча с Бразилией точно удалось исправить?
— Повторюсь, тяжело говорить что-то сразу после игры. Нужно еще раз пересмотреть матч.
— Готовы в таком сочетании защитников сыграть на чемпионате мира?
— У нас есть еще шесть недель, после которых мы начнем подготовку. Надеюсь, все будут здоровы, приедут на сборы, и у нас будет хорошая команда. (Егор БЫЧКОВ)