Роман Нойштедтер: «Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер после матча с Францией (1:3) отметил, что каждый должен пересмотреть игру и сделать выводы. По его словам, у команды есть шанс хорошо выступить на чемпионате мира-2018.

— Нам нужно работать, — начал Нойштедтер. — Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников, теперь важно хорошо подготовиться к чемпионату мира.

— На ваш взгляд, в чем нужно добавлять в первую очередь?

— Сразу после игры тяжело сказать что-то. Каждый должен посмотреть игру еще раз и сделать свои выводы.

— Насколько уверенно себя чувствовали с партнерами по обороне?

— Я первый раз играл с этой командой в основе, спустя год. Конечно, не все удалось на 100%, но, мне кажется, многое получалось. Чем больше времени мы проведем вместе перед чемпионатом мира, тем будет лучше.

— Какие ошибки после матча с Бразилией точно удалось исправить?

— Повторюсь, тяжело говорить что-то сразу после игры. Нужно еще раз пересмотреть матч.

— Готовы в таком сочетании защитников сыграть на чемпионате мира?