Ещё
Роман Нойштедтер: «Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Роман Нойштедтер: «Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник сборной России Роман Нойштедтер после матча с Францией (1:3) отметил, что каждый должен пересмотреть игру и сделать выводы. По его словам, у команды есть шанс хорошо выступить на чемпионате мира-2018.
— Нам нужно работать, — начал Нойштедтер. — Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников, теперь важно хорошо подготовиться к чемпионату мира.
— На ваш взгляд, в чем нужно добавлять в первую очередь?
— Сразу после игры тяжело сказать что-то. Каждый должен посмотреть игру еще раз и сделать свои выводы.
— Насколько уверенно себя чувствовали с партнерами по обороне?
— Я первый раз играл с этой командой в основе, спустя год. Конечно, не все удалось на 100%, но, мне кажется, многое получалось. Чем больше времени мы проведем вместе перед чемпионатом мира, тем будет лучше.
— Какие ошибки после матча с Бразилией точно удалось исправить?
— Повторюсь, тяжело говорить что-то сразу после игры. Нужно еще раз пересмотреть матч.
— Готовы в таком сочетании защитников сыграть на чемпионате мира?
— У нас есть еще шесть недель, после которых мы начнем подготовку. Надеюсь, все будут здоровы, приедут на сборы, и у нас будет хорошая команда. (Егор БЫЧКОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Сборная России почтила память жертв трагедии в Кемерове Болельщики сборной России подготовили баннер в память о жертвах трагедии в Кемерове Сборная России по футболу почтила память погибших в Кемерове перед тренировкой
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля102
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным257
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово12
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово429
Захарова рассказала о провале Мэй310
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение