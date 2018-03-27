Тепло придёт в Пермский край со 2 апреля

Март в Прикамье в этом году выдался аномально холодным. Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, сильные для последних дней марта морозы (-18… -23°) ожидаются по северу Пермского края в ночь на 28 марта.

Арктический воздух перестанет поступать в Пермский край только после 2 апреля. С этого дня начнётся существенное потепление.

Неделя с 26 марта по 1 апреля будет холоднее нормы по югу края на 2,5-3°, а по северу на 4-5°. При этом по южной части края неделя будет также аномально снежной. Количество осадков превысит недельную норму в два раза, высота снежного покрова значительно увеличится и достигнет максимума с начала зимы.

В среду днём южная часть края попадет под влияние южного циклона. Поэтому на юге и юго-востоке края ожидается сильный снег (до 40% месячной нормы осадков), в Перми вероятен слабый или умеренный снег на фоне аномально низкой для конца марта дневной температуры (-5… -7°). По северу края осадки маловероятны, но также будет холодно (днем не выше -5°).

День 29 марта также ожидается аномально холодным для конца марта — ночная температура в пределах -12… -17°, днём не выше -2… -7°. Среднесуточная температура в Перми 28-29 марта окажется ниже нормы на 8-9°.

В последние дни марта хотя и ожидается небольшое потепление, но температура останется существенно ниже нормы. Сильных снегопадов после 28 марта в Прикамье уже не будет.