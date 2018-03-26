МЧС: обгоревшая конструкция кемеровского ТЦ сильно просела

Межэтажные перекрытия торгового центра в Кемерове могут обрушиться, сообщили в МЧС. Обгоревшая конструкция сильно просела. Спасатели работают в условиях нулевой видимости из-за задымления.

64 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести, из них 41 ребенок, передает телеканал «Россия 24». Среди посетителей кинотеатра и ТЦ было множество детей, например, из соседнего поселка на кинопремьеру приехал целый класс. Операция по-прежнему имеет статус поисково-спасательной. Родственники тех, о ком до сих пор ничего не известно, находятся во временно оборудованном пункте.

Вместе с тем глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что обстановка на пожаре резко осложнилась. «Появилась неустойчивость вертикальных конструкций, — сказал он. — Есть подвижки потолков». В некоторых местах здания температура достигает 600-800 градусов. Работы продолжаются несмотря ни на что. «Надежда есть всегда», — подчеркнул Пучков.

Чтобы полностью потушить здание торгового центра, спасателям может понадобиться еще 5-6 часов. Владимир Пучков поручил проводить только наружную проливку здания горящего торгового центра.