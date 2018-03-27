Весенний снегопад заставил взяться за лопаты

Сегодняшний снегопад накрывший столичный регион снова заставил городских коммунальщиков взяться за привычное орудие уборки. Как предупреждают синоптики — снежные сюрпризы может преподнести природа даже в апреле.

Корреспондент «ВМ» вместе с дворниками и механизаторами ГБУ «Жилищник района Кузьминки» снова отправился убирать заснеженные улицы района и заодно узнал о готовности дворников к непредсказуемым снегопадам.

В семь часов утра дворники участка №9 ГБУ «Жилищник района Кузьминки» выходят на улицы для расчистки от снега тротуаров и дорожек. Работы предстоит много, ведь снегопад застелил все дворы. Но бравым коммунальщикам не привыкать к такому режиму. За зимний сезон дворники хорошо поднаторели в оперативной уборке снега.

Всего на девятом участке «Жилищника» задействовано 22 человека с лопатами и ломами. Этого вполне достаточно, чтобы привести в порядок детскую площадку или пешеходную дорожку. Ваш покорный слуга стал 23 дворником, который не остался в стороне и тоже взялся за лопату.

Вместе с Шенкербаем и Мерланом — дворниками Жилищника отправляемся во двор дома №107 по улице Юных Ленинцев. Здесь распределяемся по территории. Один отправляется на другой конец двора, другой работает у подъездов. Мне дали небольшой участок для расчистки.

Работа закипела. Скрежет лопат раздался эхом по маленькому дворику. В соседнем дворе тоже слышен бойкий темп лопат. Коммунальщики взялись за работу.

— Необходимо расчистить трехсотметровый участок от подъездов к улице, чтобы люди, спешащие на работу, не ходили по сугробам. Поэтому приходиться работать в быстром темпе, — объясняет мне Мерлан Колваев, дворник ГБУ «Жилищник района Кузьминки».

Пока мы убирали двор, затарахтел движок уборочного трактора, их на этом участке два. Они вызваны нам в помощь — расчищать от снежной каши крупные площади и дороги. Водитель спецтехники Роман Федюкович проезжая мимо бригады дворников приветственно помахал рукой. Ведь понимает, как ребятам тяжело работать под снежным занавесом. Но и у него работа непростая. С самого утра он объезжает на своем тракторе все вверенные ему территории, а таких больше десятка дворов и улиц и все необходимо расчищать.

— Работать нужно даже в условии снегопада, поскольку нужно содержать проезжие части внутриквартальной территории в чистоте. Любой занос или сугроб может стать серьезным препятствием для проезда автомобилей, Рассказал Роман Федюкович, водитель уборочной техники ГБУ «Жилищник района Кузьминки».

Массивная щетка завертелась и принялась начисто расчищать дорожное полотно от снега. Длинная грейдерная лопата собирает массивный снежный слой, освобождая дорогу от заносов.

За пару часов я вместе с дружным коллективом дворников и механизаторов привели в порядок почти все территории девятого участка — почистили дворики, детские площадки, входы к подъездам, тротуары. Вовремя работы у коммунальщиков не возникло проблем с уборкой территорий, несмотря на то, что весенняя погода почти установилась в столице и это вполне могло заставить бойцов со снежной стихией расслабиться, но как оказалось нет.

Василий Никишкин, мастер по зеленому хозяйству участка №9 ГБУ «Жилищник района Кузьминки»:

— В период зимнего и весеннего периодов наши специалисты постоянно находятся в рабочем режиме. Дворники продолжают работать и расчищать дворовые территории. Наша практика показывает, что непогода может принести множество сюрпризов, поэтому спецтехника и бригады дворников находятся в готовности. Даже после сильных снежных осадков, мы продолжаем работать и постепенно убирать сугробы для дальнейшей утилизации на снегоплавильных пунктах.

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