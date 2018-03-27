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В Большинстве районов губернии пройдет мокрый снег, дождь и похолодает
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Большинстве районов губернии пройдет мокрый снег, дождь и похолодает 

АиФ-Самара 3 часа назад
Фото: АиФ-Самара
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в середине недели в большинстве районов Самарской области пройдут обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В последующем осадки прекратятся, а минимальная температура воздуха в ночные часы местами вновь опустится ниже десятиградусной отметки.
Прогноз погоды:
В ночь на среду, 28 марта, пройдут небольшие и умеренные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, слабая метель, температура воздуха от -2°C до -7°C, ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Днём также небольшие и умеренные осадки, в виде снега и дождя, слабая метель, температура воздуха +2°C … -3°C, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
В четверг, 29 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха -7°C … -12°C. Днём облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +1°C … -4°C. В течение суток ветер северо-западный 5-10 м/с.
В пятницу, 30 марта, ночью температура воздуха -7°C … -12°C, местами до -17 °C. Днём температура воздуха +1°C … -4°C. В течение суток облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 м/с.
Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает об ухудшении погоды, призывает быть внимательными, осторожными и напоминает телефон службы спасения: 01; 101.
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