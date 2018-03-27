В Большинстве районов губернии пройдет мокрый снег, дождь и похолодает

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в середине недели в большинстве районов Самарской области пройдут обильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В последующем осадки прекратятся, а минимальная температура воздуха в ночные часы местами вновь опустится ниже десятиградусной отметки.

Прогноз погоды:

В ночь на среду, 28 марта, пройдут небольшие и умеренные осадки, местами сильные, преимущественно в виде снега, слабая метель, температура воздуха от -2°C до -7°C, ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Днём также небольшие и умеренные осадки, в виде снега и дождя, слабая метель, температура воздуха +2°C … -3°C, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

В четверг, 29 марта, ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха -7°C … -12°C. Днём облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +1°C … -4°C. В течение суток ветер северо-западный 5-10 м/с.

В пятницу, 30 марта, ночью температура воздуха -7°C … -12°C, местами до -17 °C. Днём температура воздуха +1°C … -4°C. В течение суток облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 м/с.